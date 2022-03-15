24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. Страна осталась участником конвенций совета, включая Европейскую конвенцию по правам человека.

Позже в МИД РФ заявили, что Россия не намерена дальше участвовать в работе Совета Европы.

По словам Косачева, если Россия в ближайшее время объявит о выходе из СЕ, то формально останется членом организации до конца 2022 года.

Также сенатор допустил, что Россия останется в тех конвенциях Совета Европы, которые отвечают ее интересам, в частности, в конвенциях о противодействии организованной трансграничной преступности и фальсификации лекарственных препаратов.