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12 минут назад

Россия откажется от всех форматов Совета Европы, включая ПАСЕ

Мария Иванова

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не будет участвовать ни в каких форматах работы Совета Европы, включая ПАСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. Страна осталась участником конвенций совета, включая Европейскую конвенцию по правам человека.

Позже в МИД РФ заявили, что Россия не намерена дальше участвовать в работе Совета Европы.

В ПАСЕ потребовали исключить Россию из Совета Европы

По словам Косачева, если Россия в ближайшее время объявит о выходе из СЕ, то формально останется членом организации до конца 2022 года.

Также сенатор допустил, что Россия останется в тех конвенциях Совета Европы, которые отвечают ее интересам, в частности, в конвенциях о противодействии организованной трансграничной преступности и фальсификации лекарственных препаратов.

«Мы, судя по тем дискуссиям, которые я слышу, будем прилагать усилия к тому, чтобы остаться в тех конвенциях СЕ, участие в которых отвечают нашим национальным интересам», - заявил он.

Политика,Константин Косачев,Владимир Путин,МИД России,Совет Европы,Совет Федерации,ЕС,
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