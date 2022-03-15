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56 минут назад

Стали известны даты призыва депутатов на военные сборы

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппаратов пройдут военные сборы с 6 по 10 июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Стали известны даты призыва депутатов на военные сборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что народные избранники и их подчиненные пройдут службу в качестве офицеров запаса.

Как уточнил собеседник агентства, такие сборы проводятся раз в три года, по одному разу для каждого нового созыва Госдумы.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что в прошлый раз такие сборы проходили в июне 2017-го года.

«Решение о проведении сборов в текущем году принималось ещё в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет», — добавил он.

Политика,Александр Хинштейн,Госдума,
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