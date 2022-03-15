«Может стать началом войны»: посол в Париже о членстве Украины в НАТО

По словам посла России во Франции Алексея Мешкова, принятие Украины в НАТО может стать началом войны альянса с Россией, и вопрос в том, готовы ли там к такому развитию событий. Об этом пишет РИА Новости.

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Дипломат напомнил, что в доктринальных документах Украины «записано, что они готовы вооруженным путём захватить Крым».

«Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией. НАТО к этому готово?» - заявил сегодня Мешков в ходе пресс-конференции в Париже.

При этом, говоря об удвоении поставок западных вооружений Киеву, Алексей Мешков подчеркнул, что лучше бы Запад отдал эти деньги беженцам.

«А что касается оружия, кроме того, что оно приведет к новым жертвам, часть из этого оружия все равно будет уничтожена точечными ударами ВКС РФ, а то, что останется, будет передано народным милициями ДНР и ЛНР», - заметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В НАТО заявили, что не будут вводить бесполетную зону над Украиной, как того неоднократно требовали в Киеве.