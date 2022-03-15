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45 минут назад

В Госдуме объяснили, будут ли наказывать россиян за посты в Instagram

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Госдума России объяснила, будут ли россияне нести ответственность за использование Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора – прим. ред.). Об этом изданию «Интерфакс» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В Госдуме объяснили, будут ли наказывать россиян за посты в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства, если он разместил какие-то вещи нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», – разъяснил Хинштейн.

Депутат добавил, что при необходимости будет разбираться каждый отдельный случай публикации в соцсети.Ранее Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram. Это решение было принято в связи с призывами к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих россиян, отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.

Политика,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,
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