В Госдуме объяснили, будут ли наказывать россиян за посты в Instagram

Госдума России объяснила, будут ли россияне нести ответственность за использование Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора – прим. ред.). Об этом изданию «Интерфакс» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн .

«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства, если он разместил какие-то вещи нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», – разъяснил Хинштейн.

Депутат добавил, что при необходимости будет разбираться каждый отдельный случай публикации в соцсети.Ранее Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram. Это решение было принято в связи с призывами к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих россиян, отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.