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48 минут назад

Песков раскрыл антиковидные меры по защите Путина

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антиковидные меры для обеспечения безопасности Владимира Путина продолжают действовать, несмотря на отмену масочного режима в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков раскрыл антиковидные меры по защите Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в городе с 15 марта.

Кроме того, в столице больше не требуется регулярно измерять температуру работников и устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах.

Песков отметил, что в Кремле часть антиковидных мер продолжает действовать.

«Естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», - заявил он.

При этом Песков отметил, что сотрудники администрации президента с 15 марта перестали носить маски.

Летом 2021 года Путин сообщил, что привился «Спутником V».

«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - рассказывал президент о выборе вакцины.

В сентябре он на время уходил на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин отмечал, что заболевшие COVID-19 не ревакцинировались вовремя.

Позже Путин рассказал, что коронавирусом заразились несколько десятков человек из его окружения, но его самого болезнь не коснулась. В ноябре он сообщил, что прошел ревакцинацию «Спутником Лайт» и привился назальной вакциной от коронавируса.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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