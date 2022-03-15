Песков раскрыл антиковидные меры по защите Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антиковидные меры для обеспечения безопасности Владимира Путина продолжают действовать, несмотря на отмену масочного режима в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в городе с 15 марта.

Кроме того, в столице больше не требуется регулярно измерять температуру работников и устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах.

Песков отметил, что в Кремле часть антиковидных мер продолжает действовать.

«Естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», - заявил он.

При этом Песков отметил, что сотрудники администрации президента с 15 марта перестали носить маски.

Летом 2021 года Путин сообщил, что привился «Спутником V».

«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - рассказывал президент о выборе вакцины.

В сентябре он на время уходил на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин отмечал, что заболевшие COVID-19 не ревакцинировались вовремя.