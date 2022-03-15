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1 час назад

Песков прокомментировал инцидент с женщиной, ворвавшейся в эфир программы "Время"

Газета.RuГазета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с Мариной Овсянниковой, ворвавшейся с антивоенным плакатом в эфир программы «Время».

Кремль прокомментировал инцидент в эфире программы "Время"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается этой девушки, это хулиганство. Телеканал и кому это положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня», — сказал он.

Также Песков выразил мнение, что Первый канал является «маркой качественной, своевременной и объективной информации».

Отвечая на вопрос журналистов, может ли любой антивоенный протест расцениваться как распространение заведомо ложной информации он заявил, что это определяют «определенные ведомства и определенные органы».

СК начал проверку после инцидента в эфире программы "Время"

Ранее Следственный комитет России организовал доследственную проверку по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России» в отношении Овсянниковой. По данной статье, которая была принята 4 марта, предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.

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