Глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что решение вопроса о возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Донецкая и Луганская области провозгласили независимость в условиях гражданской войны, а затем в течение семи с половиной лет добивались выполнения минских соглашений.

Полищук подчеркнул, что смысл соглашений заключался в «цивилизованном возвращении» Донбасса в состав Украины на условиях особого статуса.

«Однако в течение этого времени Киев делал все, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться. Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде, отказывались объявлять амнистию в связи с конфликтом», - подчеркнул дипломат.

По его мнению, все это время в Киеве строили «новые неонацистские и русофобские порядки», отрезав Донбасс от остальной части Украины.

«Думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик», - заключил Полищук.