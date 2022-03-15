МИД предупредил Европу об угрозе украинских биолабораторий

Глава департамента стран СНГ в российском МИД Алексей Полищук заявил, что биолаборатории на Украине - угроза не только для России, но и для всей Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Они представляют опасность не только для России, но и всей Европы. Проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы», - заявил Полищук.

В Минобороны РФ ранее заявили о получении информации из украинских биолабораторий США. В ведомстве утверждают, что там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией.

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что в США опасаются, что хранящиеся в лабораториях вирусы попадут в руки экспертов из РФ, которые выявят нарушения конвенции о биологическом оружии.