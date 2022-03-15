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57 минут назад

Москалькова готова в любом формате участвовать в обмене пленными между РФ и Украиной

ТАССТАССиещё 1

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова в любом формате участвовать в работе по возвращению российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине.

Москалькова готова в любом формате участвовать в обмене пленными между РФ и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила обмена пленными с Россией.

"Со своей стороны я готова участвовать в любом формате по возвращению наших ребят домой. К сожалению, омбудсмен Украины Людмила Денисова отстранилась от правозащитного диалога и последующих за ним шагов", - написала Москалькова в Telegram-канале.

Она добавила, что модели обмена всегда обсуждаются до последнего и могут быть разными - "один на один, все на все, группа на группу, раненые на раненых".

По словам омбудсмена, к ней на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.

"Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания. В частности, их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги", - отметила Москалькова.

Политика,Ирина Венедиктова,Людмила Денисова,Татьяна Москалькова,
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