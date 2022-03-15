В МИД сделали заявление о ситуации на ЧАЭС и ЗАЭС

Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

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Полищук заявил, что «в настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС, станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ», передает РИА «Новости».

«Сейчас главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил», – указал он, добавив, что «после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален».

Ранее сообщалось, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено. До этого украинский системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о полном обесточивании Чернобыльской атомной электростанции. После этого МАГАТЭ перестало получать данные от систем мониторинга Чернобыльской АЭС.