В МИД сделали заявление о ситуации на ЧАЭС и ЗАЭС

Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Полищук заявил, что «в настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС, станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ», передает РИА «Новости».
«Сейчас главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил», – указал он, добавив, что «после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален».
Ранее сообщалось, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено. До этого украинский системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о полном обесточивании Чернобыльской атомной электростанции. После этого МАГАТЭ перестало получать данные от систем мониторинга Чернобыльской АЭС.
В тот же день Минобороны России обвинило украинских националистов в нанесении ударов по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС. В результате российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные источники питания.