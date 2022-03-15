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1 час назад

Посол РФ назвал единственную угрозу для украинцев

Елена Прошина

Единственная угроза для мирных украинцев на сегодня исходит от вооружённых формирований националистов страны, сообщил на официальной странице посольства в социальной сети Facebook посол РФ в США Анатолий Антонов.

Посол РФ назвал единственную угрозу для украинцев
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российские войска уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине.

«Ещё раз подчеркну, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооружённых формирований украинских националистов», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что именно националисты размещают свои танки и артиллерию возле детских садов и школ, а также оборудуют огневые позиции на крышах жилых домов.

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Посол также отметил, что западные СМИ формируют исключительно негативный имидж России, представляя её страной-агрессором. Антонов выразил надежду, что пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе.

В сообщении особо подчеркивается, что американские телеканалы не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку, которая произошла 14 марта. По словам Антонова, возникает ощущение, что данная тема никого не волнует.

Политика,Анатолий Антонов,
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