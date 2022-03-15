Посол РФ назвал единственную угрозу для украинцев

Единственная угроза для мирных украинцев на сегодня исходит от вооружённых формирований националистов страны, сообщил на официальной странице посольства в социальной сети Facebook посол РФ в США Анатолий Антонов.

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По его словам, российские войска уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине.

«Ещё раз подчеркну, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооружённых формирований украинских националистов», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что именно националисты размещают свои танки и артиллерию возле детских садов и школ, а также оборудуют огневые позиции на крышах жилых домов.

Посол также отметил, что западные СМИ формируют исключительно негативный имидж России, представляя её страной-агрессором. Антонов выразил надежду, что пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе.