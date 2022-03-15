Госдума: YouTube находится в шаге от блокировки

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что YouTube грозит блокировка в России.
"Сегодня мы видим, что платформы, работающие в России и являющиеся транснациональными гигантами, блокируют российский контент, российские каналы. Блокируют и материалы российских граждан. Мы большое количество призывов к массовым беспорядкам, к экстремистским проявлениям. Диалог России с этими бигтехами себя исчерпал", — цитируют «Известия» депутата.
Кирьянов сказал, что он много говорил о необходимости «приземления» иностранных компаний, чтобы они работали в соответствии с российским законодательством.
Ранее "СП" писала, что доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России.