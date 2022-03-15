Госдума: YouTube находится в шаге от блокировки

"Сегодня мы видим, что платформы, работающие в России и являющиеся транснациональными гигантами, блокируют российский контент, российские каналы. Блокируют и материалы российских граждан. Мы большое количество призывов к массовым беспорядкам, к экстремистским проявлениям. Диалог России с этими бигтехами себя исчерпал", — цитируют «Известия» депутата.