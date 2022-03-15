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9 минут назад

Госдума: YouTube находится в шаге от блокировки

Свободная прессаСвободная пресса

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что YouTube грозит блокировка в России.

Госдума: YouTube находится в шаге от блокировки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня мы видим, что платформы, работающие в России и являющиеся транснациональными гигантами, блокируют российский контент, российские каналы. Блокируют и материалы российских граждан. Мы большое количество призывов к массовым беспорядкам, к экстремистским проявлениям. Диалог России с этими бигтехами себя исчерпал", — цитируют «Известия» депутата.

Сенатор назвал условие для блокировки YouTube в России

Кирьянов сказал, что он много говорил о необходимости «приземления» иностранных компаний, чтобы они работали в соответствии с российским законодательством.

Ранее "СП" писала, что доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России.

Политика,Наука и техника,Артем Кирьянов,Госдума,
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