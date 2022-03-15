Кадыров ответил на вызов Илоном Маском Путина на поединок

«И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», — считает глава Чечни.