Кадыров ответил на вызов Илоном Маском Путина на поединок

Американскому миллиардеру Илону Маску, который на постоянной основе оказывает помощь украинским боевикам и экстремистам, поддерживая таким образом убийства украинцев и уничтожение городов Украины, стоило бы понизить тон и угомонить амбиции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
Так политик отреагировал на излишнюю политическую вовлеченность предпринимателя.
«Слишком разные весовые категории», — сообщил Кадыров.
«И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», — считает глава Чечни.
Для того, чтобы «из нежной Илоны стать брутальным Илоном» Кадыров дал советы «американочке», предложив при этом прибыть в Чечню на «подготовку».
«Бойцовский клуб "Ахмат" - тут тебя научат держать удар, потому что это качество понадобится в любой схватке, а под руководством Абузайда Висмурадова ты быстро подтянешься не только физически, но и морально, обретешь стальные нервы», — отметил Кадыров.
Богатейший человек в мире Илон Макс вызвал президента России Владимира Путина на поединок. Бизнесмен не уточнил, в какой именно дисциплине и по каким правилам он предлагает его провести.