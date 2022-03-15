Сенатор назвал условие для блокировки YouTube в России

Видеохостинг YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Фото: Reuters Reuters

«YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован», — заявил сенатор.

Как сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин, YouTube может быть заблокирован в России в ближайшее время. По его словам, это произойдет, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне.

Парламентарий отметил, что у Роскомнадзора имеются все юридические основания для ограничения доступа к видеохостингу.

Напомним, в Роскомнадзоре потребовали от компании Google срочно восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда. YouTube заблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».