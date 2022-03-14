В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube

Работу видеохостинга в России ограничат, если он не будет следовать закону.
Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный. Так, по его словам, не удалён 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, также есть цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.