В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube

Работу видеохостинга в России ограничат, если он не будет следовать закону.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный. Так, по его словам, не удалён 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, также есть цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.