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1 час назад

В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube

Говорит МоскваГоворит Москва

Работу видеохостинга в России ограничат, если он не будет следовать закону.

В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный. Так, по его словам, не удалён 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, также есть цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.

Политика,Антон Горелкин,Андрей Клишас,Совет Федерации,Госдума,
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