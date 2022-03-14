Постпред России при ООН предупредил о провокациях Украины с химвеществами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом предупредил на заседании СБ ООН в понедельник, 14 марта, постпред России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

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«По имеющейся информации Минобороны России, украинские вооруженные формирования осуществляют активную подготовку провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химоружия», — сказал Небензя.

По словам постпреда, 9 марта украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова около 80 тонн аммиака, а 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках.

«Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более что наши американские коллеги заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий», — добавил он.

Небензя заключил, что если до такой провокации, «не дай бог, все-таки дойдет», не следует говорить, что Россия не предупреждала об этом.

Ранее в марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заподозрил Россию в планировании операций с химоружием. Он сделал заявление на фоне сообщений Минобороны РФ о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.