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1 час назад

В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса

Lenta.ruLenta.ru

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложил создать аналог Нюрнбергского трибунала — Народный трибунал Донбасса. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинские неонацисты и нацбаты "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело — прим. «Ленты.ру») и "Айдар" продолжают совершать тяжкие преступления против народа Донбасса. Сегодня в результате ракетного обстрела центра Донецка погибли 20 мирных граждан, 33 человека получили ранения», — напомнил сенатор.

По словам Джабарова, украинские неонацисты рано или поздно предстанут перед судом.

«А может настало время подумать о создании современного аналога Нюрнбергского трибунала 1946 года и создать Народный трибунал Донбасса», — высказался он, добавив, что киевский режим унес жизни 13 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

14 марта в Минобороны России сообщили, что удар тактической ракетой «Точка-У» был произведен 14 марта около 11:30 по московскому времени. По данным ведомства, она была запущена с территории, «подконтрольной киевскому националистическому режиму», и попала в жилой квартал. В результате погибли 20 человек.

Политика,Владимир Джабаров,Минобороны России,Совет Федерации,
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