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18 минут назад

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Зеленского

Газета.RuГазета.Ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация украинского президента Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с российским лидером. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков заявил, что Москва не запрашивала у Пекина военную помощь для проведения операции на Украине.

До этого газета Financial Times написала, что Белый дом получил информацию о запросе Россией военной помощи у Китая для проведения специальной операции на Украине. Аналогичные статьи были опубликованы в газетах The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times. СМИ также утверждали, что Россия обратилась к Китаю за дополнительной экономической помощью, чтобы противостоять серьезным ударам, вызванных санкциями со стороны США и Европы.

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