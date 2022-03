Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Зеленского

До этого газета Financial Times написала, что Белый дом получил информацию о запросе Россией военной помощи у Китая для проведения специальной операции на Украине. Аналогичные статьи были опубликованы в газетах The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times. СМИ также утверждали, что Россия обратилась к Китаю за дополнительной экономической помощью, чтобы противостоять серьезным ударам, вызванных санкциями со стороны США и Европы.