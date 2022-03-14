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47 минут назад

Мединский рассказал о российско-украинских переговорах

Елена Прошина

Представители России и Украины ежедневно проводят переговоры в видеоформате, что экономит время и средства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава делегации РФ и помощник президента Владимир Мединский. Его слова приводит «РИА Новости».

Мединский рассказал о российско-украинских переговорах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежедневно, без выходных, в формате видео-конференц-связи проходят переговоры с делегацией Украины. Этот формат сильно экономит время и средства», — написал Мединский.

Он отметил, что представители России «стремятся делать все возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач и мирного будущего РФ».

Напомним, что сегодня, 14 марта, прошел четвертый раунд переговоров России и Украины. Однако в этот раз делегации обсудили вопросы в заочном формате — по видеосвязи.

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,
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