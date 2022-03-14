Путин в разговоре с Беннетом указал "на варварскую акцию" с обстрелом Донецка

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание на "варварскую акцию" с обстрелом Донецка. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что в целом был продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса.

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"В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных - сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Беннет информировал Путина о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств. Путин в ответ поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи.

Это уже пятый телефонный разговор Путина и Беннета с начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Кроме того, 5 марта в Кремле состоялась встреча президента РФ и премьер-министра Израиля, на которой они также обсудили различные аспекты ситуации на Украине

Ранее в понедельник власти ДНР сообщили о падении в центре города обломков ракеты "Точка-У", выпущенной со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ракета несла кассетный заряд. Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко в эфире Первого канала уточнил, что 18 человек погибли на месте, еще два человека погибли в больнице от тяжелых ранений. Всего, по его словам, в больницы было доставлено 35 пострадавших от падения осколков ракеты.

О спецоперации РФ и переговорах делегаций

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Среди требований российской стороны - демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный и безъядерный статус этого государства, признание российской принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.