Небензя: Замгенсека ООН заняла сторону конфликта на Украине

"Нас удивляет уже не в первый раз (то же было и в пятницу в этом же зале) выступление заместителя генерального секретаря ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим", - прокомментировал речь ДиКарло Небензя.