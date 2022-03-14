Небензя: Замгенсека ООН заняла сторону конфликта на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в своем выступлении на Совете безопасности отказалась от принципа беспристрастности и явно заняла сторону конфликта на Украине.
Ранее ДиКарло, проигнорировав удар украинскими военными ракетой "Точка-У" с кассетными боеприпасами по Донецку, заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получила "заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы используют кассетные боеприпасы, в том числе в населенных зонах".
"Нас удивляет уже не в первый раз (то же было и в пятницу в этом же зале) выступление заместителя генерального секретаря ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим", - прокомментировал речь ДиКарло Небензя.
По словам российского постпреда, подобное пересказывание фейков о российских вооруженных силах вызывает у Москвы сомнения в том, "кто сидит за табличкой - высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств".