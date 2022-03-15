Кадыров ответил на вызов Илоном Маском Путина на поединок

Российский университет спецназа - тут ты пройдешь огневую подготовку. И учить тебя будут чемпионы мира среди команд спецподразделений, которые в 2015 году уделали штатовских спецназовцев на раз. Бойцовский клуб "Ахмат" - тут тебя научат держать удар, потому что это качество понадобится в любой схватке, а под руководством Абузайда Висмурадова ты быстро подтянешься не только физически, но и морально, обретешь стальные нервы. Практика в стенах ЧГТРК "Грозный" - тут тебе расскажут про ваши американские методы черного пиара и научат вести аккаунты в соцсетях, - написал Кадыров, уточнив, что на родину после такого обучения Илона вернется уже Илоном.