Кадыров ответил на вызов Илоном Маском Путина на поединок

Глава Чечни отреагировал на вызов Маском Путина на поединок. Американскому бизнесмену Илону Маску, который на постоянной основе оказывает помощь украинским боевикам и экстремистам, поддерживая таким образом убийства украинцев и уничтожение украинских городов, стоило бы понизить тон и угомонить амбиции. Такое мнение высказал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, отреагировав таким образом на излишнюю политическую вовлеченность американского блогера. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.
Он сразу уточнил, что речь идет не о физическом противостоянии Маска и российского президента, а о политическом весе обоих.
Слишком разные весовые категории, - проводит аналогию Кадыров. - И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника.
Для того, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном" Кадыров дал четкие советы "американочке", предложив прибыть в Чечню на "подготовку".
Российский университет спецназа - тут ты пройдешь огневую подготовку. И учить тебя будут чемпионы мира среди команд спецподразделений, которые в 2015 году уделали штатовских спецназовцев на раз. Бойцовский клуб "Ахмат" - тут тебя научат держать удар, потому что это качество понадобится в любой схватке, а под руководством Абузайда Висмурадова ты быстро подтянешься не только физически, но и морально, обретешь стальные нервы. Практика в стенах ЧГТРК "Грозный" - тут тебе расскажут про ваши американские методы черного пиара и научат вести аккаунты в соцсетях, - написал Кадыров, уточнив, что на родину после такого обучения Илона вернется уже Илоном.
Напомним, Илон Макс вызвал российского президента на поединок. Маск не уточнил, в какой именно дисциплине и по каким правилам он предлагает провести поединок. Не смутило миллиардера, по-видимому, и то, что у Путина никогда не было твиттера (не говоря уже о том, что соцсеть теперь заблокирована на территории РФ). Отметим, что Владимир Путин - мастер спорта по самбо, дзюдо, имеет 9-й дан по тхэквондо, карате годзю-рю и 8-й дан по Карате кекусин.