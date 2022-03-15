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1 час назад

Кадыров посоветовал Маску пройти чеченский спецназ перед поединком с Путиным

Deita.ruDeita.ruиещё 1

Глава Чечни отреагировал на вызов Маском Путина на поединок. Американскому бизнесмену Илону Маску, который на постоянной основе оказывает помощь украинским боевикам и экстремистам, поддерживая таким образом убийства украинцев и уничтожение украинских городов, стоило бы понизить тон и угомонить амбиции. Такое мнение высказал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, отреагировав таким образом на излишнюю политическую вовлеченность американского блогера. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.

Кадыров ответил на вызов Илоном Маском Путина на поединок
Фото: ТАССТАСС

Он сразу уточнил, что речь идет не о физическом противостоянии Маска и российского президента, а о политическом весе обоих.

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Слишком разные весовые категории, - проводит аналогию Кадыров. - И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника.

Для того, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном" Кадыров дал четкие советы "американочке", предложив прибыть в Чечню на "подготовку".

Российский университет спецназа - тут ты пройдешь огневую подготовку. И учить тебя будут чемпионы мира среди команд спецподразделений, которые в 2015 году уделали штатовских спецназовцев на раз. Бойцовский клуб "Ахмат" - тут тебя научат держать удар, потому что это качество понадобится в любой схватке, а под руководством Абузайда Висмурадова ты быстро подтянешься не только физически, но и морально, обретешь стальные нервы. Практика в стенах ЧГТРК "Грозный" - тут тебе расскажут про ваши американские методы черного пиара и научат вести аккаунты в соцсетях, - написал Кадыров, уточнив, что на родину после такого обучения Илона вернется уже Илоном.

Напомним, Илон Макс вызвал российского президента на поединок. Маск не уточнил, в какой именно дисциплине и по каким правилам он предлагает провести поединок. Не смутило миллиардера, по-видимому, и то, что у Путина никогда не было твиттера (не говоря уже о том, что соцсеть теперь заблокирована на территории РФ). Отметим, что Владимир Путин - мастер спорта по самбо, дзюдо, имеет 9-й дан по тхэквондо, карате годзю-рю и 8-й дан по Карате кекусин.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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