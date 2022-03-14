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47 минут назад

Словакия высылает трех российских дипломатов

Вероника Полынина

Словакия высылает трех сотрудников российского посольства, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Словакии.

Словакия высылает трех российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

Отмечается, что высылка связана с поступившей в МИД информацией от словацких спецслужб.

«Министерство иностранных дел настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», - говорится в заявлении МИД Словакии.

ТАСС со ссылкой на братиславскую газету «Правда» сообщает, что словацкая полиция задержала несколько сотрудников Минобороны республики и словацкой контрразведки по подозрению в шпионаже в пользу России.

Задержаны по крайней мере три человека, среди них - словацкий полковник, а также лицо, сотрудничавшее с сайтом «Главные новости», деятельность которого власти запретили из-за распространения дезинформации. Газета утверждает, что они получали средства от сотрудника посольства РФ в Словакии.

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