Словакия высылает трех российских дипломатов

Словакия высылает трех сотрудников российского посольства, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Словакии.
Дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.
Отмечается, что высылка связана с поступившей в МИД информацией от словацких спецслужб.
«Министерство иностранных дел настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», - говорится в заявлении МИД Словакии.
ТАСС со ссылкой на братиславскую газету «Правда» сообщает, что словацкая полиция задержала несколько сотрудников Минобороны республики и словацкой контрразведки по подозрению в шпионаже в пользу России.
Задержаны по крайней мере три человека, среди них - словацкий полковник, а также лицо, сотрудничавшее с сайтом «Главные новости», деятельность которого власти запретили из-за распространения дезинформации. Газета утверждает, что они получали средства от сотрудника посольства РФ в Словакии.