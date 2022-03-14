Переговоры России и Украины временно приостановлены

В переговорах российской и украинской делегаций взята техническая пауза до 15 марта. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.
«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», - написал Подоляк в твиттере.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате.
Ранее Михаил Подоляк опубликовал фотографию с переговоров и написал, что «стороны активно представляют свои уточненные позиции». По его словам, «разговор идет, но сложно» из-за «слишком разных политических систем».
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области. После этого делегации еще дважды встречались очно, а затем перешли на дистанционный формат общения. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.