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1 час назад

Переговоры России и Украины временно приостановлены

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В переговорах российской и украинской делегаций взята техническая пауза до 15 марта. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», - написал Подоляк в твиттере.

Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате.

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Ранее Михаил Подоляк опубликовал фотографию с переговоров и написал, что «стороны активно представляют свои уточненные позиции». По его словам, «разговор идет, но сложно» из-за «слишком разных политических систем».

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области. После этого делегации еще дважды встречались очно, а затем перешли на дистанционный формат общения. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Политика,Видео,Михаил Подоляк,Сергей Лавров,МИД России,Совет Федерации,
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