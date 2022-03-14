Россия приостановила работу в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила делегацию России о приостановке ее членства в ПАСЕ. Об этом «РИА Новости» сообщил член делегации и сенатор Владимир Круглый.

По его словам, решение приняли по итогам заседания комитета министров Совета Европы. Уведомление направили в Совфед и Госдуму России, отметил Круглый.

Ранее Страсбург приостановил полномочия Москвы в комитете министров СЕ и ПАСЕ на фоне военной спецоперации России на Украине. В МИД РФ на прошлой неделе сообщили, что не собираются участвовать в работе Совета. Также сегодня сенатор и член делегации России в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что делегация России приостанавливает работу в ассамблее из-за ее антироссийской деятельности.