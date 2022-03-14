Захарова обвинила Словакию в «солидаризации с бандеровскими силами»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Словакии «солидаризируется с бандеровскими силами на Украине», оправдывая осквернение могил. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.
Посольство РФ в Словакии ранее сообщило об осквернении мемориального комплекса «Славин», на территории которого похоронены 6 845 советских солдат.
В МИД Словакии заявили, что таким образом граждане страны взывают к России и просят ее прекратить украинский кризис.
Захарова назвала заявление МИД «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших».
По ее мнению, реакция министерства привела к новому акту вандализма: в ночь на 9 марта неизвестные облили красной краской мемориал Красной армии в словацком Свиднике. Мемориальный комплекс возведен на месте захоронения более девяти тысяч советских солдат.
«Хорошо помним, как словаки вместе с бойцами Красной армии и первого Чехословацкого корпуса героически сражались на фронтах Второй мировой войны против «коричневой чумы». Помнят ли об этом в МИД Словакии, который своим заявлением солидаризировался с теми бандеровскими силами на Украине, вдохновители которых зверствовали в годы войны», - заявила Захарова.
МИД РФ призвал Словакию соблюдать соглашение о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв от 1995 года.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об осквернении мемориалов в Словакии.