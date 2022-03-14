Захарова обвинила Словакию в «солидаризации с бандеровскими силами»

«Хорошо помним, как словаки вместе с бойцами Красной армии и первого Чехословацкого корпуса героически сражались на фронтах Второй мировой войны против «коричневой чумы». Помнят ли об этом в МИД Словакии, который своим заявлением солидаризировался с теми бандеровскими силами на Украине, вдохновители которых зверствовали в годы войны», - заявила Захарова.