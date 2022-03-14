Песков ответил на слова Байдена про «взрыв» российских рынков

Россия принимает меры для минимизации последствия экономической войны, которую объявили страны Запада. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента США Джо Байдена, предсказавшего «взрыв» московского рынка акций в момент его открытия.

«Принимаются меры для минимизации последствий [санкций]. Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», - заметил Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, российский рынок не может не реагировать на подобные «беспрецедентные недружественные акции».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.