«Ты, бесенок, еще молоденек»: Рогозин ответил на вызов Маска Путину

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил основателю SpaceX Илону Маску, вызвавшему президента РФ Владимира Путина на поединок. В своем твиттере Рогозин процитировал Маску «Сказку о попе и работнике его Балде» Пушкина, пишет News.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Маск заявил, что вызывает Путина на поединок, «ставка которого - Украина».

«Вы согласны на этот бой?» - написал он и отметил аккаунт администрации президента РФ.

Глава Роскосмоса ответил Маску цитатой из сказки:

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

Ранее Рогозин заявил, что Россия в ответ на санкции США, введенные из-за украинского кризиса, прекратит поставки ракетных двигателей Вашингтону. Речь идет о двигателе РД-180 для ракеты Atlas-5 и РД-181, который используется в первой ступени ракеты Antares.

Также РФ не будет обслуживать оставшиеся у Штатов 24 двигателя РД-180.