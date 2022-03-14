Песков высказался о вероятности работы Meta в России

Работа компании Meta в России в будущем маловероятная, так как она заигралась с правилами и манипулированием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок. Но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля добавил, что вероятность возобновления в России работы социальных сетей, принадлежащих Meta, оценивается как низкая.

Напомним, из-за обострившейся ситуации на Украине Meta Platforms временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, а также призывы к смерти президентов России и Белоруссии.