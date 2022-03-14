Песков рассказал о сроках демилитаризации Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы по демилитаризации Украины будут исполнены в «утвержденные заранее сроки». Об этом сообщает РИА Новости.

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Отвечая на вопрос о том, когда боевые действия завершатся, Песков отметил, что российские военные «работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры».

«Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», - сказал Песков.

При этом, как отмечает ТАСС, Песков заявил, что сроки эти Кремль озвучивать не будет.