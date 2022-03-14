Песков рассказал о сроках демилитаризации Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы по демилитаризации Украины будут исполнены в «утвержденные заранее сроки». Об этом сообщает РИА Новости.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
Отвечая на вопрос о том, когда боевые действия завершатся, Песков отметил, что российские военные «работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры».
«Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», - сказал Песков.
При этом, как отмечает ТАСС, Песков заявил, что сроки эти Кремль озвучивать не будет.
Песков не уточнил, доволен ли президент ходом операции. Представитель Кремля подчеркнул, что она «развивается по плану».