Кремль напомнил о бомбардировках США городов в Югославии

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о бомбардировках США городов в Югославии и заверил, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая только военные цели. Его слова приводит РИА Новости.

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Как отметил пресс-секретарь главы государства, всему миру известен безжалостный стиль США, которые для достижения целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан.

«Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах», — рассказал Песков.