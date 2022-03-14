В Кремле оценили слова Кулебы об «устранении» Путина

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «устранении» президента России Владимира Путина вызывают сомнения в профессиональной пригодности министра. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Безусловно, это [заявление Кулебы] изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности», - отметил официальный представитель Кремля.

По данным РИА Новости, ранее министр иностранных дел Украины, выступая с видеообращением на мероприятии американской некоммерческой организации «Инициатива по возобновлению демократии» заявил, что для прекращения конфликта достаточно «убрать президента РФ Путина» и провести «депутинизацию» России.

При этом в своей речи Дмитрий Кулеба использовал слово removal, что означает «смещение, удаление или снятие с занимаемой должности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.