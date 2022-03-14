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53 минуты назад

Пушилин назвал киевский режим «недоговороспособным»

Алиса Селезнёва

Опыт участия в переговорном процессе подсказывает, что договариваться с официальным Киевом невозможно. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Пушилин назвал киевский режим «недоговороспособным»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинский режим недоговороспособен... подлежит смещению как таковому, потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов (Украины), они просто не прекратятся», - пояснил Пушилин.

По его мнению, за восемь лет, которые прошли с момента объявления ЛНР и ДНР о независимости и переговоров с властями Украины в Киеве «научились манипулировать, в том числе и СМИ, делать различные вбросы».

«Вот то, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские политики», - подчеркнул Пушилин.

С апреля 2014 года Киев вел военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждался, однако вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывался.

21 февраля президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, подписав с их лидерами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло три раунда переговоров. Стороны так и не достигли консенсуса, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что делегации России и Украины продолжают общение в видеоформате. В свою очередь представитель российской делегации Леонид Слуцкий заявил о достижении значительного прогресса.

Политика,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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