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48 минут назад

Кремль опроверг запрос военной помощи у Китая

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Москва не запрашивала у Пекина помощи для ведения специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль опроверг запрос военной помощи у Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ответ на просьбу журналиста подтвердить или опровергнуть публикацию газеты Financial Times, в соответствии с которой Белый дом получил обеспокоившую его информацию, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, Песков дал отрицательный ответ, передает ТАСС.

«Нет», – указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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