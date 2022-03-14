Кремль опроверг запрос военной помощи у Китая

Москва не запрашивала у Пекина помощи для ведения специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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В ответ на просьбу журналиста подтвердить или опровергнуть публикацию газеты Financial Times, в соответствии с которой Белый дом получил обеспокоившую его информацию, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, Песков дал отрицательный ответ, передает ТАСС.

«Нет», – указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.