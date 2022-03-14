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1 час назад

Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По просьбе Ксавье Беттеля Владимир Путин информировал о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Глава России подробно разъяснил ее цели и задачи, а также рассказал о ходе переговоров российских и украинских представителей.

Ранее Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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