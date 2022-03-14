В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Россия не планирует принимать участие в мероприятиях ПАСЕ

ТАССТАССиещё 3

Россия не будет принимать участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в этой организации Петр Толстой.

Россия не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ПАСЕ - это часть Совета Европы, мы не планируем [участвовать в сессиях и мероприятиях ПАСЕ]. Формально выход [из СЕ] будет происходить таким образом: нужно, чтобы в парламент была внесена денонсация (отказ государства от заключенного им международного договора - прим. ТАСС) наших соглашений по вступлению в Совет Европы, парламент голосует за денонсацию, таким образом РФ выходит из ЕС. Наш взнос достаточно большой, мы его платить не намерены", - сказал Толстой.

10 марта Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года. Таким образом, РФ будет оставаться членом СЕ до конца 2022 года.

Совет Европы - старейшая межправительственная организация региона, которая была основана еще в 1949 году. Россия стала членом СЕ, который ставит своей целью сотрудничество в области прав человека и демократического развития, в 1996 году.

Политика,Петр Толстой,МИД России,Совет Европы,Госдума,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители