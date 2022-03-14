Россия не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ

Россия не будет принимать участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в этой организации Петр Толстой.
"ПАСЕ - это часть Совета Европы, мы не планируем [участвовать в сессиях и мероприятиях ПАСЕ]. Формально выход [из СЕ] будет происходить таким образом: нужно, чтобы в парламент была внесена денонсация (отказ государства от заключенного им международного договора - прим. ТАСС) наших соглашений по вступлению в Совет Европы, парламент голосует за денонсацию, таким образом РФ выходит из ЕС. Наш взнос достаточно большой, мы его платить не намерены", - сказал Толстой.
10 марта Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года. Таким образом, РФ будет оставаться членом СЕ до конца 2022 года.
Совет Европы - старейшая межправительственная организация региона, которая была основана еще в 1949 году. Россия стала членом СЕ, который ставит своей целью сотрудничество в области прав человека и демократического развития, в 1996 году.