Россия не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ

"ПАСЕ - это часть Совета Европы, мы не планируем [участвовать в сессиях и мероприятиях ПАСЕ]. Формально выход [из СЕ] будет происходить таким образом: нужно, чтобы в парламент была внесена денонсация (отказ государства от заключенного им международного договора - прим. ТАСС) наших соглашений по вступлению в Совет Европы, парламент голосует за денонсацию, таким образом РФ выходит из ЕС. Наш взнос достаточно большой, мы его платить не намерены", - сказал Толстой.