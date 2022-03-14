Путин подписал закон о единых правилах онлайн-глосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единые правила для проведения дистанционного электронного голосования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Согласно закону, по решению избиркомов при проведении выборов и референдумов голосование может проводиться в электронной форме. Решение о применение этой формы на федеральных выборах будет принимать Центризбирком. Также комиссия будет определять сроки проведения голосования и системы, которые будут при этом использованы.

Процесс регистрации на электронное голосование будет проходить через специальный портал. Гражданин не сможет получить бюллетень на избирательном участке, если он уже зарегистрировался в электронном голосовании и наоборот. При этом на избирательных участках для зарегистрированных пользователей будут предоставлены технические средства для электронного голосования.