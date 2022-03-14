Лавров: с территории Украины не должно исходить угроз для России

С территории Украины не должно исходить никаких угроз для России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Лавров подчеркнул, что Россия ценит то внимание, которое катарское руководство уделяет нынешней ситуации вокруг Украины.
«Ценим, что Катар желает и старается использовать свои возможности, чтобы помочь достичь согласия по тем вопросам, которые стоят на повестке дня с учётом и интересов общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России. С учётом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для Российской Федерации, для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции», — сказал Лавров.
Как ранее заявил глава МИД России, решение по Украине было вынужденным в свете того, что на Украине британцами строились военные базы, а ЦРУ «постоянно и в огромном количестве» готовило украинскую армию «явно не для того, чтобы воевать с Польшей».