Лавров: с территории Украины не должно исходить угроз для России

«Ценим, что Катар желает и старается использовать свои возможности, чтобы помочь достичь согласия по тем вопросам, которые стоят на повестке дня с учётом и интересов общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России. С учётом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для Российской Федерации, для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции», — сказал Лавров.