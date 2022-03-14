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1 час назад

Лавров: с территории Украины не должно исходить угроз для России

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С территории Украины не должно исходить никаких угроз для России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров: С территории Украины не должно исходить угроз для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров подчеркнул, что Россия ценит то внимание, которое катарское руководство уделяет нынешней ситуации вокруг Украины.

«Ценим, что Катар желает и старается использовать свои возможности, чтобы помочь достичь согласия по тем вопросам, которые стоят на повестке дня с учётом и интересов общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России. С учётом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для Российской Федерации, для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции», — сказал Лавров.

Как ранее заявил глава МИД России, решение по Украине было вынужденным в свете того, что на Украине британцами строились военные базы, а ЦРУ «постоянно и в огромном количестве» готовило украинскую армию «явно не для того, чтобы воевать с Польшей».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ЦРУ,
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