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35 минут назад

В Совфеде назвали цель переговоров России и Украины

Lenta.ruLenta.ru

В ходе переговоров России и Украины необходимо получить от украинской стороны стопроцентные гарантии выполнения договоренностей. Такую цель назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

В Совфеде назвали цель переговоров России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, здесь не может быть какого-то половинчатого решения. Если Украина будет выполнять эти соглашения так, как выполняла Минские, то все это будет только на бумаге», — подчеркнул член Совфеда.

По его словам, Россия хочет получить гарантии собственной безопасности, а также безопасности мирных граждан, которые проживают на территории Украины, от националистов, от уничтожающих российское прошлое и культуру и от тех, кто собирается «возвращать» Крым и Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Вместе с тем Цеков добавил, что на этом фоне довольно странным выглядит заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры ведутся с целью его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее сенатор заявил, что желание Зеленского встретиться с Путиным объясняется амбициозностью и неопытностью украинского президента. Цеков подчеркнул, что власти Украины должны думать о сохранении жизней граждан страны, особенно мирного населения.

Политика,Сергей Цеков,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Совет Федерации,
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