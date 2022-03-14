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1 час назад

МИД РФ: переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки идут в обычном режиме

ТАССТАССиещё 3

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продвигаются в обычном режиме, об искусственной задержке переговорного процесса речи не идет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В МИД РФ рассказали о переговорах по «ядерной сделке» с Ираном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"11 марта на венских переговорах по восстановлению СВПД объявлена пауза. Делегации вернулись в столицы для консультаций. Работа по некоторым аспектам будущей договоренности по восстановлению ядерной сделки продолжается. В текст еще вносятся корректировки по остающимся между США и Ираном вопросам. Ряду участников переговоров также предстоит принять политические решения относительно одобрения итогового текста договоренности. Переговоры продвигаются в обычном режиме, и ни о какой искусственной задержке процесса речи не идет", - указали в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, Россия исходит из того, что путь к эффективному возобновлению полноценной реализации СВПД лежит через "восстановление баланса между ядерной и экономической составляющими сделки, в равной степени соответствующими интересам всех ее сторон".

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