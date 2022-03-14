Поклонская сравнила нападки на русских за рубежом с инквизицией

Нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине напоминают времена инквизиции. Об этом заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.

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«На горячую линию Россотрудничества обращаются наши соотечественники, проживающие в западных странах. Нападки, которым они подвергаются из-за событий, происходящих в Украине, могут привести к различным негативным последствиям. Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность», — цитируют Поклонскую РИА Новости.

По ее словам, национальность не может становиться причиной для притеснения и унижения.

С начала спецоперации на Украине граждане России столкнулись с беспрецедентной травлей за границей. Русские жалуются на нападки в свою сторону и угрозы. Над детьми издеваются в школах, портят имущество, а в местные кафе перестали пускать русскоговорящих.