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36 минут назад

Поклонская сравнила нападки на русских за рубежом с инквизицией

Елена Прошина

Нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине напоминают времена инквизиции. Об этом заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.

Поклонская сравнила нападки на русских за рубежом с инквизицией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На горячую линию Россотрудничества обращаются наши соотечественники, проживающие в западных странах. Нападки, которым они подвергаются из-за событий, происходящих в Украине, могут привести к различным негативным последствиям. Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность», — цитируют Поклонскую РИА Новости.

По ее словам, национальность не может становиться причиной для притеснения и унижения.

С начала спецоперации на Украине граждане России столкнулись с беспрецедентной травлей за границей. Русские жалуются на нападки в свою сторону и угрозы. Над детьми издеваются в школах, портят имущество, а в местные кафе перестали пускать русскоговорящих.

Так, в Париже в здание российского культурного центра бросили коктейль Молотова. В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства России. В Германии подожгли русско-немецкую школу имени Ломоносова. Во многих странах громят русские магазины, портят автомобили.

Политика,Наталья Поклонская,Россотрудничество,
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