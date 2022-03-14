Постпред Крыма предложил второй государственный язык для Украины

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отметил, что украинским властям стоит взять пример с полуострова и признать русский язык вторым государственным на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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«Русский язык обязательно должен быть вторым государственным на Украине. Собственно говоря, это касается всего постсоветского пространства. Особенно тех стран, где живут большие русскоязычные общины», - пояснил Мурадов.

По его словам, официальному Киеву стоит взять пример с Крыма, где украинский язык признан государственным, несмотря на то, что украиноязычных граждан гораздо меньше, чем на Украине русскоязычных

«Это залог национального мира и согласия и требование международных конвенций по языковым правам национальных меньшинств», - заметил постоянный представитель республики Крым при президенте России.

На Украине несколько лет ведется активная борьба с русским языком. Так, в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни нужно говорить исключительно на украинском языке.

При этом с 16 января 2021 года и сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могли пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении, тогда его персоналу или владельцу грозил штраф.