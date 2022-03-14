Кадыров дал обещание сотрудникам СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что работающие «за Россию против бандеровщины» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) будут представлены к госнаградам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», - заявил глава региона.

Рамзан Кадыров также подчеркнул, что подобных людей немало, и это его «несказанно радует».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.