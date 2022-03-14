Кадыров дал обещание сотрудникам СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что работающие «за Россию против бандеровщины» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) будут представлены к госнаградам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», - заявил глава региона.
Рамзан Кадыров также подчеркнул, что подобных людей немало, и это его «несказанно радует».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.
В военной операции принимают участие и чеченские военнослужащие. Ранее глава Чечни заявил, что за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев республики из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены. При этом он подчеркнул, что «фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики». Также чеченский лидер признался в любви к украинскому народу, заметив при этом, что не любит «шайтанов», которые не дают украинцам нормально жить.