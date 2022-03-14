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1 час назад

Кадыров пообещал госнаграды сотрудникам СБУ

Ura.RuUra.Ru

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые помогают России в ходе специальной операции, получат государственные награды РФ. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров дал обещание сотрудникам СБУ
Фото: ТАССТАСС

«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины. Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.

Кадыров раскрыл свое местонахождение

Политика,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,СБУ,
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