Кадыров дал обещание сотрудникам СБУ

«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины. Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», — написал Кадыров в своем telegram-канале.