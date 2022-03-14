В Москве оценили сообщения СМИ об "угрозах" бизнесу США в России

Посольство России в Вашингтоне назвало вымыслом статью The Wall Street Journal, где говорится о "запугивании" надзорными органами представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов на территории РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Carolyn Kaster/AP Carolyn Kaster/AP

По данным анонимного источника WSJ, российская прокуратура якобы вынесла предупреждения западным компаниям в России, "угрожая арестовать там корпоративных лидеров, которые критикуют правительство, или арестовать активы компаний, которые уходят из страны".

"В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The The Wall Street Journal - это чистый вымысел", - говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что многочисленные западные компании, большинство из которых американские, работают в России, и даже "в самой непростой обстановке" коммерческие интересы США на российском рынке никак не ущемляются.

Ранее сообщалось, что в России был создан перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию. Среди них - McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft и другие.