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1 час назад

Посольство РФ в США: Вашингтон хочет набрать очки за счет русофобии

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Власти США пытаются переложить ответственность за топливный кризис в стране на Россию. С таким заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя новость о запущенной Белым домом кампании по очернению Москвы. В бой пошла тяжелая артиллерия - американская администрация подключила блогеров к этой работе.

Посольство РФ в США: Вашингтон хочет набрать очки за счет русофобии
Фото: ReutersReuters

В дипмиссии подчеркивают, что Вашингтон активно использует русофобию в своих политических целях.

"Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Рост цен на бензин в США - это закономерный итог необеспеченных финансовых вливаний в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств. "Россия - надежный поставщик энергоресурсов. Не мы отказались от поставок топлива в США", - резюмировали в посольстве.

Политика,Русофобия и русофобы,
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