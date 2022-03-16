Посольство РФ в США: Вашингтон хочет набрать очки за счет русофобии

Власти США пытаются переложить ответственность за топливный кризис в стране на Россию. С таким заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя новость о запущенной Белым домом кампании по очернению Москвы. В бой пошла тяжелая артиллерия - американская администрация подключила блогеров к этой работе.

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В дипмиссии подчеркивают, что Вашингтон активно использует русофобию в своих политических целях.

"Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.