Москва ответила на решение Запада исключить РФ из Совбеза ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально. Об этом пишут "Известия".
Вершинин прокомментировал соответствующие призывы Украины и указал, что, есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членства в нем, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств-членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств-членов ООН.
Также по правилам организации, в голосовании должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. Таким образом, этот призыв невыполним, заключил Вершинин.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы системы Совбеза ООН.