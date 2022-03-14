Москва ответила на решение Запада исключить РФ из Совбеза ООН

Вершинин прокомментировал соответствующие призывы Украины и указал, что, есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членства в нем, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств-членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств-членов ООН.