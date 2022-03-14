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1 час назад

Кадыров раскрыл свое местонахождение

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в данный момент находится в поселке городского типа Гостомель. Он расположен в семи километрах на северо-запад от Киева. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Кадыров раскрыл свое местонахождение
Фото: ТАССТАСС

Так он прокомментировал информацию от разведки Украины, которая ранее сообщила, что опубликованная видеозапись с участием Кадырова сделана на территории страны.

«Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?» — написал глава Чечни.

Кадыров обратился к украинцам

По его словам, разведка Украины плохо справляется со своими обязанностями, так как была обучена европейцами. Кадыров заявил, что российские военные на практике покажут качество своего обучения.

«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?» — подчеркнул он.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к мирным гражданам Украины с призывом игнорировать лозунги националистов и не вступать в ряды добровольцев. Он предупредил, что их решение ничего не изменит, и российские военные доведут свою миссию до конца.

Политика,Рамзан Кадыров,
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