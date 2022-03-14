Кадыров раскрыл свое местонахождение

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в данный момент находится в поселке городского типа Гостомель. Он расположен в семи километрах на северо-запад от Киева. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

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Так он прокомментировал информацию от разведки Украины, которая ранее сообщила, что опубликованная видеозапись с участием Кадырова сделана на территории страны.

«Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?» — написал глава Чечни.

По его словам, разведка Украины плохо справляется со своими обязанностями, так как была обучена европейцами. Кадыров заявил, что российские военные на практике покажут качество своего обучения.

«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?» — подчеркнул он.