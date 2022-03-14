На Камчатке создали министерство по чрезвычайным ситуациям

"Я предложил возглавить это министерство самому опытному руководителю - Сергею Лебедеву. Уверен, что его профессиональные качества и опыт позволят эффективно решать поставленные задачи и вывести этот блок работы на качественно новый уровень. Подчеркну, что в текущей ситуации в стране это одно из главных министерств, а реагирование на чрезвычайные ситуации - одна из главных задач, которые перед нами стоят", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.