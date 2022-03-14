На Камчатке создали министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство по чрезвычайным ситуациям создано на Камчатке, его возглавит Сергей Лебедев, ранее отвечавший за развитие муниципалитетов Корякского округа. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
"Я предложил возглавить это министерство самому опытному руководителю - Сергею Лебедеву. Уверен, что его профессиональные качества и опыт позволят эффективно решать поставленные задачи и вывести этот блок работы на качественно новый уровень. Подчеркну, что в текущей ситуации в стране это одно из главных министерств, а реагирование на чрезвычайные ситуации - одна из главных задач, которые перед нами стоят", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.
Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа, которым руководил Сергей Лебедев, после его перехода на новую работу возглавит Денис Прудкий, который занимает должность заместителя председателя Думы Петропавловска-Камчатского.
Сергей Лебедев начал свою трудовую деятельность в 1995 году в администрации Корякского автономного округа в должности главного специалиста управления анализа и прогнозирования. В апреле 2013 года он был назначен на должность министра территориального развития Камчатского края.