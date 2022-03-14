В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
34 минуты назад

МИД РФ: без России международные отношения разрушатся

Ura.RuUra.Ru

Без РФ международные отношения потерпят крах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

МИД РФ: без России международные отношения разрушатся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без России вся архитектура международных отношений рассыпется. Потому что именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений», — рассказал Вершинин «Известиям».

Также политик заявил, что западные санкции не дадут результата и назвал принимаемые меры нелегитимными. Санкции вводятся как наказание в ответ на суверенные политические решения России, сказал Вершинин.

Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина, из-за ситуации на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Политика,Санкции,Сергей Вершинин,Владимир Путин,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители