МИД РФ: без России международные отношения разрушатся

«Без России вся архитектура международных отношений рассыпется. Потому что именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений», — рассказал Вершинин «Известиям».